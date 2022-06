Torregrossa: «Grazie Pisa, mi hai fatto sentire nuovamente importante»

L’attaccante Torregrossa ha ringraziato il Pisa per la splendida stagione vissuta, ora tornerà alla Sampdoria

Ernesto Torregrossa, attaccante del Pisa ma di proprietà della Sampdoria, attraverso un post Instagram ha pubblicato una toccante lettera per ringraziare il club toscano.

IL MESSAGGIO – «Grazie Pisa. Grazie perché mi hai fatto sentire nuovamente importante dopo un anno per me difficile. Grazie perché mi hai fatto conoscere dei compagni di squadra con qualità tecniche e umane sorprendenti. E grazie soprattutto perché mi hai dimostrato cosa vuol dire tifare incondizionatamente per la squadra della propria città, dal bambino che ti chiede emozionato una foto fuori da San Piero, al barista che si preoccupa delle condizioni fisiche, fino al nonno con la sciarpa neroazzurra che ti carica con “Dai bimbo, tocca a te fa gol domenica”. Questa per me è la vera essenza del calcio, questo è il calcio che sognavo da bambino, tanti sacrifici per vivere queste partite, anche se si è perso.. ma dentro di me, di noi, si è vinto… Perché l’emozione che si è provato è troppo più grande della delusione della sconfitta. Almeno per me».

