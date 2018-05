Torreira, il padre: «Lucas al Napoli? Non è la priorità»

Il padre di Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, ha parlato di un eventuale futuro del giocatore a Napoli

Ricardo Torreira, padre del centrocampista della Sampdoria, ha parlato del futuro del giocatore blucerchiato ai microfoni di Radio Crc. Queste le sue parole: «Ipotesi Napoli? E’ il procuratore ad occuparsi del mercato ed è in contatto con Ferrero. Lucas vuole essere corretto con la società blucerchiata, ecco perché in questo momento non parla di queste cose. E’ concentrato sul mercato e sul finale di campionato».

Il padre del centrocampista ha continuato: «In questo momento si dicono tante cose, ma bisognerà aspettare a giugno e vedere come andrà il mercato. Al momento non è il Napoli la priorità, ci sono tante squadre interessate. Gli azzurri non sono avanti, ma di certo li ascolteremo. Io mi auguro possa continuare con la Samp, ma il calcio è imprevedibile».