Torreira, stop al Galatasaray: l’uruguaiano vuole un top campionato

Torreira prende tempo con il Galatasaray. Il centrocampista uruguaiano vorrebbe giocare ancora in un top campionato

Arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Lucas Torreira. Il centrocampista uruguaiano ha chiesto tempo al Galatasaray per riflettere meglio sulla proposta contrattuale da 3 milioni di euro netti a stagione. ll giocatore infatti vorrebbe restare in uno dei massimi campionati europei.

Resta viva la pista che lo riporterebbe alla Sampdoria, club che lo ha lanciato nel grande calcio. Torreira sarebbe disposto a tornare, ma andrà superato il nodo economico: l’offerta da 7 milioni di euro è stata ritenuta adeguata dai Gunners. Serve raggiungere un’intesa con Torreira sull’ingaggio