Il rigore più incredibile del mondo in Flamengo-Criciuma - VIDEO

Finale di Flamengo-Criciuma, risultato di 1-1. Un tifoso lancia un pallone in campo che se ne sta incurante in area di rigore. Quando De Arrascaeta mette in azione Araujo che sta per calciare verso la porta, il centrocampista del Criciuma Barreto ha la bella pensata di calciare il pallone non in gioco su quello in azione per toglierlo dal possesso dell’avversario. Un perfetto colpo da biliardo che l’arbitro condanna decretando il rigore.

This is the craziest penalty you’ll see today. Brasileirao game between Flamengo and Criciuma. There’s a 2nd ball on the pitch, so the Criciuma player kicks it towards the actual ball to prevent a goal. It’s a penalty for Flamengo, and a trophy for the shithousery hall of fame. pic.twitter.com/RRfKtU0cYK

— The Grand Pick (@thegrandpick) July 20, 2024