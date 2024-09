Totò Schillaci RICOVERATO in ospedale: l’annuncio della famiglia, calcio in ANSIA

L’annuncio della famiglia di Totò Schillaci, ex attaccante della Nazionale, sul ricovero in ospedale

La famiglia di Totò Schillaci, ex attaccante della Nazionale, ha dato l’annuncio su Instagram del ricovero in ospedale per dei problemi di salute.

L’ANNUNCIO – «Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò».