Tottenham, affari spagnoli: si pensa a Coutinho del Barcellona

Il Tottenham cerca il colpo di mercato e avrebbe messo nel mirino Philippe Coutinho del Barcellona

In casa Tottenham tiene sempre banco la questione relativa ad Harry Kane. L’attaccante inglese non si è presentato in ritiro e le voci sul passaggio al Manchester City si fanno sempre più insistenti. Gli Spurs, però, non si fanno distrarre e lavorano alla ricerca di rinforzi al di là dell’Uragano.

E, come riportato dal Mundo Deportivo, il club londinese avrebbe messo nel mirino un calciatore del Barcellona. Il Tottenham avrebbe infatti puntato Philippe Coutinho, in uscita dai blaugrana e che in Inghilterra ha sempre fatto bene. Il brasiliano potrebbe arrivare anche prima della possibile cessione di Kane.