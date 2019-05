Il Tottenham ha di fronte a sè una ghiotta occasione: può diventare il primo club a vincere la Champions facendo meno punti ai gironi

L’impresa degli uomini di Pochettino riecheggia all’indomani della partita della Johan Cruyff arena. Il Tottenham è in finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. A Madrid, il 1 giugno, se la dovrà vedere contro il Liverpool in un derby made in England.

Ma non è l’unica prima volta per gli Spurs. In caso di trionfo Pochettino e co. potrebbero festeggiare un altro record. Il Tottenham sarebbe la prima squadra nella storia a sollevare la Coppa dalle grandi orecchie che ha fatto meno punti ai gironi. Sono stati, infatti, solo 8 i punti conquistati dagli Spurs che andrebbero a superare il precedente record segnato dall’Inter nel 2009/2010 quando vinse la Champions dopo aver collezionato 9 punti ai gironi.

Nerazzurri che in questa Champions avevano fatto anche loro 8 punti ma si sono visti sorpassare dagli inglesi a causa del gol di Eriksen segnato a San Siro nella prima giornate. Il destino, a volte, è davvero beffardo.