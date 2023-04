Tottenham, Kane: «Auguro il meglio a Conte, è un peccato non abbia funzionato»

Harry Kane ha parlato dell’addio di Conte al Tottenham: «ho avuto un ottimo rapporto con lui ed è stato un peccato che le cose non abbiano funzionato»

Il capitano del Tottenham Harry Kane ha parlato dell’addio di Antonio Conte dalla panchina degli Spurs. Di seguito le sue parole sul tecnico italiano.

«Ovviamente auguro il meglio ad Antonio, ho avuto un ottimo rapporto con lui ed è stato un peccato che, per un motivo o per un altro, le cose non abbiano funzionato del tutto. Gli auguro buona fortuna per la sua prossima avventura, noi invece continueremo a lottare con Cristian Stellini, Ryan Mason e lo staff per cercare di ottenere ciò che ci eravamo prefissati».