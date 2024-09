Tottenham-Qarabag: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Tottenham Hotspur Stadium la sfida di Europa League Tottenham-Qarabag: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra si giocherà la gara valevole per il primo turno della fase a gironi di Europa League tra Tottenham-Qarabag. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Dragusin, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Sarr; Son, Maddison, Kulusevski; Solanke. Allenatore: Postecoglou.

Qarabag (4-2-3-1): Buntic; Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev; Romao, Andrade; Bayramov, Benzia, Zoubir; Juninho. Allenatore: Qurbanov.

Orario e dove vederla in tv

Tottenham-Qarabag si gioca alle ore 21:00 di giovedì 26 settembre per il primo turno della fase a gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. I canali di riferimento saranno Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.