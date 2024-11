Tottenham Roma, sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Segui LIVE il match valido per la 5ª giornata di Europa League tra Tottenham Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Tottenham Roma, valevole per la quinta giornata di Europa League.

FISCHIO D’INIZIO!

5′ Goal Tottenham! Heung-Min Son la sblocca su calcio di rigore e la mette precisa nell’angolino basso di destra dove Svilar non può arrivare.

20′ Pareggio Roma! Dybala calcia in area la punizione e trova la testa di Ndicka che colpisce alla perfezione e insacca sotto la traversa.

22′ Gol annullato alla Roma! El Shaarawy prende palla sul limite e decide di concludere in porta. Il suo tiro è impeccabile e termina in rete. L’arbitro però ferma tutto, fischiato un fuorigioco in fase di impostazione.