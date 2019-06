Totti conferma: «Mi dimetto dal mio ruolo nella Roma»

Francesco Totti conferma il suo addio alla Roma. Inizia così la conferenza stampa dell’ex capitano giallorosso

Inizia con quello che i tifosi romanisti non avrebbero mai sentito dire la conferenza stampa di Totti. L’ex capitano giallorosso ha confermato le dimissioni dal club. Le sue parole.

«Ringrazio Malagò per l’ospitalità e per avermi dato questa possibilità in questo posto bellissimo. Alle 12,41 del 17 giugno 2019 ho mandato un email al Ceo della Roma dove ho scritto un po’ di parole e frasi per me impensabili. Ho scritto che ho datto le mie dimissioni. Speravo che questo giorno non fosse mai arrivato, invece è arrivato. E’ un giorno molto pesante ma viste le condizioni non posso continuare».