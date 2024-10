Totti a sorpresa: «Tornare a giocare? Mi hanno chiamato club di Serie A, mai dire mai anche se...»

Totti annuncia a sorpresa: «Tornare a giocare? Mi hanno chiamato club di Serie A, mai dire mai anche se…». Le dichiarazioni dell’ex Roma

Intervenuto nello Sportitalia Village durante un evento per Betsson.sport (sponsor ufficiale dell’Inter), la leggenda della Roma Francesco Totti ha parlato a briglie sciolte: ecco le sue dichiarazioni sulla sfida persa ieri dalla Roma contro i nerazzurri e sulla possibilità di un suo clamoroso ritorno in campo a 48 anni.

ROMA INTER – «La partita l’ho vista, purtroppo non è andata come noi romanisti speravamo ma quando affronti una grande squadra come l’Inter, che ha vinto lo Scudetto lo scorso anno, squadra solida, con grandi giocatori, ci sta pure questo risultato. Siamo all’inizio e speriamo che la Roma possa voltare pagina prima possibile. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions, tolte quelle due squadre davanti può giocarsela con tutte».

RITORNO A GIOCARE – «Ci sono state squadre che mi hanno chiamato, mi hanno fatto venire in mentre la pazzia, mi hanno dato dei pensieri. Sarebbe difficile, ma mai dire mai. Ci sono stati calciatori che hanno ripreso a giocare dopo tanti anni a fine carriera. Ma tutto nasce perché una volta ho fatto una battuta in un’intervista dicendo che non c’è tanta qualità e potrei rigiocare, ma ora non fate articoli dove dico che torno a giocare, eh…».

DOVE? – «Non la Roma, sarebbe difficile. In Serie A mi dovrei allenare bene. Una chiamata dalla Lazio? Non l’avrei presa in considerazione. Può darsi che mi chiami l’Inter…».