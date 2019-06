Totti Roma, la situazione spacca anche la città. Discordanti i pareri dei tifosi

La vicenda Totti Roma spacca la tifoseria: a chi va contro Pallotta e Baldini si contrappone una fazione che la pensa in maniera diversa

I tifosi della Roma sono i primi ad essere in subbuglio per tutta la situazione che sta riguardando Francesco Totti. Non si aspettavano, più che altro, che dopo la vicenda De Rossi si sarebbe verificata un’altra circostanza delicata in così breve tempo. Lo scenario ha creato in città un sentimento di ansia generale, ovviamente scaturito dal serio pericolo di poter perdere definitivamente lo storico Capitano, a cui si affianca un ulteriore punto di vista.

Sì, perché una parte dei supporter capitolini insorgono (come ormai da anni) contro la dirigenza, riversando le loro ire su Pallotta e sopratutto Baldini. Un altra fazione sostanziosa del tifo giallorosso, invece, comprende la situazione, sostenendo che per essere un direttore tecnico servono anni e anni di studio e preparazione. Quello che loro mettono in primo piano è la Roma nella sua totalità. E, attualmente, qualsiasi cosa sta danneggiando in toto l’ambiente. Adesso l’attesa sale fino a lunedì, giorno della conferenza dell’ex numero 10. Poi si dovrà ripartire, per forza.