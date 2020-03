Tragedia all’Atletico Madrid: muore il canterano Christian Minchola

Tragedia all’Atletico Madrid: è morto il canterano 14enne Christian Minciola, promettentissimo attaccante spagnolo

L’Atletico Madrid e il mondo del calcio sono in lutto. Christian Minchola, è deceduto oggi all’età di 14 anni. Nato il 19 febbraio 2006 e attaccante per l’Infantil C, Minchola è entrato all’Accademia nella stagione 2013/14 e stava affrontando la sua sesta stagione da biancorosso. Questo le parole piene di dolore del presidente dei Colchoneros, Cerezo.

«Siamo scioccati dalla triste notizia della morte del nostro giocatore e piangiamo profondamente la sua perdita. L’Atlético de Madrid e l’intera famiglia colchonera saranno accanto alla famiglia e agli amici di Christian in questi momenti di immenso dolore»