«Si aspetta qualche dimissione all’interno dell’Aia? Vedremo…». Lo ha detto Alfredo Trentalange, presidente dell’associazione italiana nazionale arbitri, prima del Consiglio federale convocato d’urgenza dalla Figc per questa mattina per il caso Rosario d’Onofrio, procuratore capo Aia arrestato all’interno di un’indagine per traffico di droga internazionale.