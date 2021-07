David Trezeguet ha lasciato il ruolo di Brand Ambassador della Juventus: ecco le parole dell’ex attaccante bianconero

David Trezeguet ha lasciato il ruolo di Brand Ambassador della Juventus. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

LASCIARE LA JUVE – «Perché voglio reinserirmi nel calcio. Ora ci sono allenatori giovani ma non molti dirigenti giovani: penso che siamo all’inizio di un cambio generazionale. E poi perché devo dimostrare a me stesso di poterlo fare».

ERRORE PIU’ GRANDE – «Lasciar andare via Coman».

COLPO DI GENIO – «Prendere Cristiano Ronaldo».

DEL PIERO – «Non so perché Del Piero non sia alla Juve. È per l’ultimo rinnovo di contratto? Non lo so, una cosa così però per me si può sistemare prendendo un caffè insieme».

