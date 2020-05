Trezeguet sincero: «Non avrei mai giocato all’Inter. Su Lautaro…»

David Trezeguet, ex attaccante della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando così di alcuni ricordi in bianconero

David Trezeguet ha parlato ai microfoni di Radio Mitre. Queste le parole dell’ex attaccante della Juve.

INTER – «A livello emotivo non avrei mai giocato al Boca, perché non ho mai sentito il bisogno di indossare la maglia di un’altra squadra che emotivamente non ti corrisponde. Questo non è successo solo in Argentina, ad esempio in Europa non sarei andato all’Inter. Ma non ho mai avuto neanche l’idea o la possibilità».

LAUTARO – «Il calcio europeo ha iniziato a conoscerlo. Nell’Inter è stato decisivo e adesso è uno dei calciatori più desiderati. Ha tecnica e potenza e non gli è mai pesata una maglia come quella dell’Inter, guadagnandosi così il rispetto del calcio italiano».