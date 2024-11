Triestina, la reazione shock di Clotet con Krollis - VIDEO

Scene incredibili in Serie C nel match tra Triestina e Giana Erminio: ecco cos’è successo tra Clotet e Krollis

Un video che sta facendo il giro del mondo sui social: la gara tra Triestina Giana Erminio, match valevole per la Serie C. Al 33esimo Krollis si è fatto espellere per un fallo di reazione che ha fatto infuriare Clotet, il suo tecnico.

L’allenatore dei biancorossi ha iniziato a strattonare l’impassibile lettone che ha lasciato i suoi in dieci uomini dopo poco più di mezz’ora. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa riportare da CitySport.news: «Krollis ha chiuso con la Triestina finché sarò io l’allenatore. Il mio gesto è stato giusto per quello che è successo. Quello che ha fatto non deve succedere, fa male alla Triestina, alla sua società di appartenenza e al calcio in generale».