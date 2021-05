Tuchel dopo la vittoria sul City: «Bravi e fortunati nel secondo tempo»

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato dopo la vittoria contro il Manchester City, antipasto della finale di Champions League

Dopo la vittoria del Chelsea sul Manchester City per 2-1 nell’antipasto della prossima finale di Champions League, il tecnico dei Blues Thomas Tuchel ha cosi commentato.

«Non siamo stati fortunati a tornare in partita presto e non essere sotto per due a zero. Non smetterò mai di dire che in ogni partita serve un po’ di fortuna e a noi è capitata nella ripresa. Questa è una grandissima vittoria con una grande reazione e una fantastica prova di squadra nel secondo tempo»