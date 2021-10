Tuchel pazzo dell’Atalanta: «Sono bizzarri e folli, ce ne siamo innamorati»

Thomas Tuchel ha parlato durante il Festival dello Sport a Trento dell’Atalanta di Gasperini

Thomas Tuchel ha parlato durante il Festival dello Sport a Trento dell’Atalanta di Gasperini. Le sue parole.

ATALANTA – «A tutti interessa molto la tattica, il dettaglio, è una bella influenza questa. Noi abbiamo giocato con l’Atalanta, con il PSG, Gasperini è un amico dell’allenatore dei portieri del PSG, Gianluca Spinelli. Quando abbiamo analizzato la squadra ce ne siamo innamorati. Sono bizzarri e folli in questo momento. Andavamo avanti e indietro, fast forward e rewind. Giocavano con cose che pensavano che non potessero fare, segnavano un sacco. Mi domandavo se fosse una squadra italiana davvero. Queste cose mi fanno alzare presto la mattina per ricominciare a lavorare. Voi siete al top da questo punto di vista, lo siete sempre stati».