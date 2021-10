Tuchel al Festival dello Sport: le parole del tecnico del Chelsea

Thomas Tuchel ospite al Festival dello Sport di Trento: le parole del tecnico campione d’Europa con il Chelsea

Thomas Tuchel ospite del Festival dello Sport a Trento. Queste le parole del tecnico del Chelsea.

CHAMPIONS VINTA IN 4 MESI – «In realtà non so spiegarlo anche io o forse fa parte della spiegazione questo non sapere. Fin dall’inizio ho avuto l’impressione che fosse naturale lavorare insieme. Ho sentito un sostegno costante, eravamo molto tutti concentrati sul calcio e tutta la nostra energia era diretta alla squadra. Con un po’ di fortuna e una società fantastica è stato possibile raggiungere questo risultato».

NIENTE CHAMPIONS CON IL PSG – «Non sottovalutiamo nel gioco del calcio la quota fortuna. Non ci sono tantissimi gol nel calcio, un dettaglio o un’espulsione può decidere una partita o una competizione. Nella Champions League è evidente, i margini tra le squadre sono minimi. Si cerca di vincere ogni partita e bisogna essere concentrati sul processo, non bisogna puntare solo il risultato finale ma anche sul processo, il by day by day».

CAMBIAMENTI – «Non è necessario cambiare. Ma deve essere sempre al servizio del gioco e della squadra. Io non posso vincere una partita da sola, le squadre possono vincere delle partite anche senza gli allenatori. E’ come essere un direttore d’orchestra. Ogni giorno cerco di far giocare meglio la mia squadra. Si tratta di supportare gli atleti per raggiungere il miglior livello possibile».

ALLENATORI D’ISPIRAZIONE – «Nella mia vita personale è stato mio padre il primo allenatore. Poi ho avuto Ragnick come allenatore, straordinario, che è stato rivoluzionario. Molte persone mi hanno aiutato nel corso degli anni, ho potuto crescere nella comprensione del gioco. Sono stato grato a Heynckes, contro il quale ho giocato la prima partita in Bundesliga. E’ stato gentilissimo con me, mi ha segnato molte cose».