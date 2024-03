Tudor Lazio, ecco chi sarà il vice allenatore biancoceleste

Tudor Lazio, ecco chi sarà il vice allenatore del nuovo tecnico dei biancocelesti. La situazione tra contratti e varie voci

Si sta lavorando ai membri dello staff che accompagneranno Igor Tudor in questa avventura sulla panchina della Lazio. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo in biancoceleste di Ivan Javorcic, figura gradita dal tecnico croato come vice allenatore.

Tale ipotesi si è notevolmente rafforzata soprattutto dopo la rescissione contrattuale di quello che diventerà a tutti gli effetti il vero vice Tudor.