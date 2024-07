Montella Turchia: «Ho giovani che mi hanno seguito subito, adesso dobbiamo CONTINUARE IL LAVORO. Spalletti? Non giudico. In questo Europeo si è deciso di usare poco il VAR: perchè?»

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, è intervenuto per parlare degli Europei 2024 in Germania

Dei tanti allenatori italiani presenti all’Europeo, non senza sorprese Vincenzo Montella è quello che è andato più avanti di tutti. La sua corsa si è fermata ai quarti con l’Olanda, in una gara persa 2-1 che stava vincendo e determinata da un autogol di Muldur con qualche dubbio. Ecco la sua analisi su La Gazzetta dello Sport.

QUANTO HA DORMITO DOPO L’OLANDA – «Poco. Quando giochiamo di sera fatico a prendere sonno dopo le vittorie, si figuri dopo una sconfitta…».

IL FALLO SU MULDUR – «Sono contento sia lei a sottolinearlo, perché non amo fare polemiche e aggrapparmi agli errori altrui. Ma se posso giustificare l’arbitro che può non aver visto il fallo nella dinamica dell’azione,il replay non lascia alcun dubbio. E non capisco come non sia stato richiamato al Var».

IL MANI DI CUCURELLA – «Per me era rigore anche a velocità naturale, ma anche in questo caso dico: mandalo a rivedere… In questo Europeo ho avuto la sensazione che il Var sia stato volutamente usato poco. Non so per quale ragione. Purtroppo stiamo parlando di errori evitabilissimi che non solo hanno penalizzato due squadre ma due popoli».

UNA TURCHIA DI GIOVANI – «È la nostra forza. Abbiamo una nidiata di talenti del 2005. Ai Mondiali del 2026 molti ragazzi avranno tra i 21 e i 26 anni. Negli Europei del 2032 ospitati da Italia e Turchia, tanti avranno tra i 27 e i 30 anni. Saranno quindi nel pieno della loro carriera e maturità. Abbiamo grande entusiasmo ma dobbiamo farli crescere senza caricarli di troppe responsabilità. Il lavoro che mi aspetta è molto stimolante».

HA AVUTO MENO TEMPO DI SPALLETTI – «Ho troppo rispetto per Luciano e per il suo lavoro per permettermi di giudicare da fuori un collega bravo come lui. Io ho avuto la fortuna di essere seguito subito dai miei ragazzi e di aver trovato una sintesi tra le mie idee di calcio e le loro qualità tecniche e caratteriali».

CRITICHE POST-GARA DI TERIM – «Erdogan ha dimostrato di capire di calcio e di avere più equilibrio di qualche opinionista. Mi dispiace per i giudizi espressi da Fatih, se sono veri. Non me li aspettavo. Ma restano la stima e l’amicizia che nutro per lui».