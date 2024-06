Turchia, Montella: «In Germania per noi è come giocare in CASA, sulla Georgia dico QUESTO...»

Le parole di Vincenzo Montella, ct della Turchia, in vista dell’esordio agli Europei contro la Georgia. Tutti i dettagli

Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio agli Europei della Turchia contro la Georgia.

PAROLE – «È un onore per noi essere qui in Germania di fronti a tanti nostri tifosi. La Georgia è una squadra difficile da valutare, ma arrivano estremamente motivati. Non sarà una partita facile, dovremo essere pazienti e organizzati. Siamo tutti qui per un sogno e dobbiamo mettercela tutta per realizzarlo».