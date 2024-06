Turchia, Montella: «Yildiz e Guler FENOMENI, dobbiamo aiutarli COSì per crescere ancora. Contro il Portogallo servirà QUESTO...»

Le parole di Vincenzo Montella, ct della Turchia, in vista della sfida agli Europei contro il Portogallo. Tutti i dettagli

Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport a poche ore dalla seconda partita degli Europei della Turchia contro il Portogallo.

YILDIZ E GULER – «E’ un 2005, ha 19 anni e gioca al Real Madrid e questo la dice lunga sul suo talento. Così come Kenan Yildiz, è un 2005 anche lui e anche lui di grande potenzialità futura. Abbiamo in rosa anche altri ragazzini come Semih che ha giocato meno o come Kaplan che gioca nell’Ajax e anche lui ha un grande futuro. Cerchiamo di aiutarli nello sbocciare il prima possibile».

PORTOGALLO – «Ogni partita è diversa. Bisogna adattarsi e mettere in risalto i nostri punti di forza e cercare di limitare i difetti che tutte le squadre hanno. A noi piace portare palla, siamo una squadra con talenti giovani e meno giovani di qualità. Cercheremo di fare la nostra gara sapendo che dovremo fare la partita perfetta».

