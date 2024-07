Ucraina-Argentina: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Parc Olympique l’incontro dell’Olimpiade tra Ucraina-Argentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Parc Olympique di Lione va in scena la partita dell’Olimpiade tra Ucraina-Argentina, terzo turno del girone B. Entrambe le squadre hanno 3 punti in classifica e si giocano il passaggio del turno. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

UCRAINA (4-5-1): Fesyun; Krupskyi, Tolovierov, Batagov, Martynyuk; Rubchynskyi, Bragaru, Kryskiv, Mykhaylenko, Khlan; Sikan. Ct: Rotan.

ARGENTINA (4-4-2): Rulli; Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler; Almada, Fernandez, Hezze, Medina; Beltran, Alvarez. Ct: Mascherano.

Orario e dove vederla in tv

Ucraina-Argentina si gioca alle ore 17:00 di martedì 30 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su Sky Go e Discovery +.