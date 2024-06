Ucraina Slovacchia: REBROV schiera la SQUADRA più GIOVANE dell’Europeo. Per vincere ha bisogno di un ATTACCANTE di 28 anni con più gol di SHEVCHENKO

Ucraina Slovacchia e quel record d’età da parte dei vincitori: è la squadra più giovane a scendere in campo all’Europeo

I 3 punti guadagnati dall’Ucraina contro la Slovacchia sono importantissimi per tanti motivi. In primis, perché anche oggi, dopo la gara con la Romania, l’approccio della nazionale di Rebrov è stato talmente negativo da far pensare che la competizione si potesse chiudere di fatto. Il ribaltone della ripresa è stato frutto di un atteggiamento diverso e di una qualità finalmente espressa.

Forse a pesare sugli inizi c’è anche una considerazione anagrafica, di cui va tenuto conto: con un’età media di 25 anni e 259 giorni, l’11 titolare dell’Ucraina contro la Slovacchia è il più giovane schierato da una squadra a EURO 2024 ed è anche il primo con un’età media inferiore a 26 anni.

Per vincere c’è voluto l’ingresso di Yaremchuk: l’attaccante in forza al Valencia di anni ne ha 28 e ha una certa esperienza: è il primo giocatore ucraino con tre gol agli Europei (due a UEFA Euro 2020, uno nell’edizione 2024). Così ha superato Andriy Shevchenko e Andrii Yarmolenko (entrambi a due).