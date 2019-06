Udinese e Watford pronte a imbastire una nuova operazione insieme. Nel mirino c’è il giovane calciatore Gueye

Udinese e Watford, filo diretto. E non poteva essere altrimenti. Secondo il Mail Online, il club friulano lavora a stretto contatto con la società inglese e i due club potrebbero concludere un nuovo affare.

Pape Gueye, centrocampista classe ’99 che si è messo in mostra con il Le Havre, potrebbe firmare con il Watford per poi essere girato in prestito all’Udinese.