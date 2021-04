Udinese, altra assenza in attacco contro la Juventus. Le ultime

Luca Gotti deve fare i conti con un’altra assenza certa contro la Juventus: ecco le ultime sull’Udinese

Luca Gotti deve fare i conti con un’altra assenza in vista di Udinese-Juventus. Il tecnico dei friulani ha appena archiviato l’assenza di Nestorovski dopo l’operazione al ginocchio che deve subito registrarne un’altra.

Come riportato da Udinese TV, Jayden Braaf ha accusato un problema al ginocchio che domani verrà valutato in maniera accurata. Gotti ha a disposizione due attaccanti e mezzo: Okaka, Forestieri e Llorente, a mezzo servizio per i problemi alla schiena.