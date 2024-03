Udinese, lunedì amichevole contro il Padova: ecco dove vederla

L’Udinese continua ad allenarsi seppur senza Nazionali. Lunedì prevista un’amichevole a porte chiuse contro il Padova

L’Udinese si prepara per il rientro in campo di inizio aprile. Nel bel mezzo della pausa Nazionali, i bianconeri disputeranno al Centro Sportivo Bruseschi lunedì 25 marzo alle ore 15:00 un’amichevole a porte chiuse contro il Padova. La sfida si potrà vedere in diretta esclusiva su TV 12.

REPORT – «I bianconeri continuano la loro preparazione per affrontare al meglio il finale di stagione. Nella seduta odierna la prima squadra ha svolto esercizi di potenziamento per poi concludere l’allenamento con una partitella insieme ai ragazzi della Primavera».