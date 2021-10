Infortunio Success: possibile stiramento al flessore della gamba sinistra per l’attaccante dell’Udinese. Le sue condizioni

Pessime notizie per l’Udinese. Come riportato da Il Messaggero Veneto, si teme un possibile stiramento al flessore della gamba sinistra per Isaac Success. L’attaccante bianconero è stato costretto alla sostituzione dopo appena 27 minuti dell’amichevole disputata ieri.