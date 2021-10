Udinese, Becao: «Gli errori con l’Inter si pagano. Ora rialziamo la testa»

Becao, difensore dell’Udinese, ha analizzato la sconfitta dei friulani contro l’Inter: le parole del brasiliano

Ai microfoni di Udinese TV, Becao ha analizzato la sconfitta dei bianconeri con l’Inter.

DICHIARAZIONI – «Secondo me abbiamo fatto bene oggi, nel primo tempo siamo stati attenti ai loro attacchi. Ci sono però venute a mancare alcune delle nostre giocate tipiche e altre cose che sappiamo fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo concesso più spazio all’Inter e contro squadre come queste gli errori si pagano. Abbiamo perso dei punti per strada ma secondo me con il duro lavoro li ritroveremo andando avanti, lavoreremo sodo per tornare al successo. Abbiamo fiducia per le prossime partite».