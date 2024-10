Udinese Cagliari, Nicola: «Ci saranno dei cambi»

Il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Udinese, analizzando diversi fattori

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita di rito in vista della sfida contro l’Udinese, valevole per la 9a di campionato di Serie A. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

CAMBI – «Ci saranno dei cambi, valgono sia per le strategie che l’interpretazione della gara per chi gioca. 1/2 elementi li cambio sempre anche senza turnover. Significa dividere la fatica in campo, anche per chi è presente sempre ma gioca solo un tempo»

UDINESE – «Squadra preparata e forte nell’impianto di gioco. Sono dinamici e adottano più rotazioni rispetto allo scorso anno. In casa sa fare bene le due fasi ed è pericolosa. Dovremmo essere abili e concentrati, disciplinati nell’interpretazione e ci sono presupposti per esprimerci bene. Guardiamo le loro ultime 5/6 partite, come contrapporci in fase difensive e come attaccarli in fase offensiva, come facciamo con tutte le squadre. Loro hanno la capacità di mettere in difficoltà l’avversario sul piano fisico, hanno esterni veloci e tecnici, dobbiamo essere consapevole che l’uno contro uno fa la differenza, così come la voglia di non rinunciare ad esprimere noi stessi, la chiave di lettura sarà l’ordine»