Udinese, che colpo! Luca Gotti affiancherà Tudor in panchina

Dopo Cristo Gonzalez dal Real Madrid arriverà anche Luca Gotti dal Chelsea: il collaboratore di Sarri affiancherà Tudor

Udinese scatenato sul mercato. Dopo l’arrivo di Cristo Gonzalez (dovrebbe atterrare stanotte), i friulani chiudono per l’arrivo di Luca Gotti dal Chelsea.

Un arrivo prezioso che l’Udinese ha messo a segno per rinforzare lo staff tecnico. Il neo arrivato, scrive oggi il Messaggero Veneto, affiancherà il vice di Tudor, Jurica Vucko, in panchina. Gotti, in precedenza, era un collaboratore di Zola e Sarri al Chesela.