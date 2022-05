Udinese Cioffi, addio vicino: sullo sfondo c’è il Verona. Le ultime

Udinese, Cioffi al passo d’addio con i bianconeri: dopo i vari tentativi di prolungamento le strade potrebbero separarsi

Le strade di Gabriele Cioffi e l’Udinese potrebbero separarsi in estate. Nonostante Pozzo abbia più volte tentato di far firmare il prolungamento di contratto all’allenatore, ma con tentativi vani, sembra giunta al capolinea l’avventura di Cioffi.

Sullo sfondo ci sarebbe il Verona per l’allenatore bianconero chiamato a sostituire il partente Tudor, indicato nelle ultime settimane in pole per l’Atalanta. Lo riporta SportItalia.