Udinese, contro il Milan c’è Cioffi ma i friulani studiano due piste

L’Udinese ha scelto Cioffi come allenatore ad interim per la sfida contro il Milan ma valuta le alternative: da Stankovic a Jemez

L’Udinese ha scelto il post Gotti e come comunicato ieri sarà Cioffi, il vice, ad interim a guidare i bianconeri contro il Milan. Una scelta temporanea e che potrebbe essere stravolta già dopo il weekend.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i friulani starebbero valutando una doppia pista per il post Gotti. L’idea sarebbe quella di Stankovic, accostato in questi giorni anche alla Sampdoria, e Paco Jemez, ultima esperienza nella Liga e ora fermo da un anno.