Udinese, Cioffi: «Pablo Mari punto di riferimento. Sulla salvezza dico questo». Le parole del tecnico dei friulani

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Udinese TV alla vigilia della gara contro il Torino.

SQUADRA –«La squadra ha avuto un grande atteggiamento nella ricerca del sacrificio per migliorare e crescere. All’interno di questo contesto nel dettaglio Pablo Mari è un giocatore di esperienza, spessore e sono sicuro che sarà un punto di riferimento per la squadra e i ragazzi. Deulofeu è un giocatore molto importante per noi ma sono molto contento del gruppo di attaccanti che quotidianamente con grande rispetto mi mette in difficoltà. Mi dispiace la mancanza di Deulofeu ma sono sicuro che domani mi metteranno in grande difficoltà».

TORINO – «Il Torino è cresciuto tantissimo e l’aspetto che balza all’occhio è quello di una squadra aggressiva che attacca in avanti. In realtà il Torino è molto di più, è una delle squadre che a mio avviso copre meglio il campo. È un avversario ostico».

SALVEZZA – «Siamo una realtà che ha la possibilità di crescere con il lavoro quindi l’essere concentrati sul qui e ora, sul cosa accade oggi, è una priorità. Non ci possiamo permettere il lusso di guardare al di là del nostro naso perché il nostro obiettivo è la salvezza e si raggiunge una partita alla volta».