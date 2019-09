Udinese, De Paul: «La dirigenza ha respinto tutte le offerte arrivate»

Udinese, De Paul parla del mercato appena finito: «Sono stati mesi di trambusto. La società ha voluto fortemente che restassi»

Direttamente dal ritiro dell’Argentina, il fantasista dell’Udinese Rodrigo De Paul ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle ultime vicende di mercato che l’hanno riguardato:

«Il mercato è finalmente finito, sono più tranquillo. Questi sono stati mesi di trambusto per le tante voci. L’Udinese ha voluto fortemente che restassi, decidendo di respingere tutte le offerte che le erano arrivate in questi mesi. Rimango e sono felice perché la società ha fatto di tutto per trattenermi.»