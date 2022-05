Udinese, Deulofeu: «Non mi dispiacerebbe restare qui. Con la Salernitana per vincere»

L’attaccante dell’Udinese Deulofeu ha parlato del suo futuro in bianconero e della prossima partita contro la Salernitana

Gerard Deulofeu, attaccante e numero 10 dell’Udinese, ai microfoni di Udinese Tonight ha parlato del suo futuro in bianconero e della prossima partita contro la Salernitana.

FUTURO – «Sono molto felice e voglio onorare questa stagione. Non so niente perché ho detto al mio agente di non informarmi, da quando hanno iniziato a girare le voci di mercato ho deciso di fare così per mettere a fuoco squadra e stagione. Non mi dispiacerebbe andare avanti con questa squadra, lo dico perché c’è entusiasmo tra i tifosi, ci sono dei giovani che possono migliorare e ci sono i presupposti per migliorare la squadra. Ho due anni di contratto con l’Udinese e sono davvero contento».

SALERNITANA – «La sconfitta dell’andata ce l’ho in testa, non dimentico come abbiamo perso in casa all’ultimo minuto. Siamo concentrati per andare a vincere a Salerno. Vogliamo onorare il campionato per i tifosi e la famiglia Pozzo. Finire al 12esimo posto con 47 punti sarebbe un ottimo risultato».