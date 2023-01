Udinese, Ehizibue: «Una partita storica per me»

Le parole di Ehizibue, autore del gol vittoria per l’Udinese: «È il mio primo gol e voglio godermi questo momento»

Kingsley Ehizibue, difensore dell’Udinese, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.

DICHIARAZIONI – «Sono molto felice e molto contento per la partita e per il risultato della squadra. Abbiamo giocato una partita dura e ottenuto una importante vittoria. È il mio primo gol e voglio godermi questo momento. Voglio ringraziare Dio per tutto questo. È una partita storica per me. Obiettivo? Questa vittoria è molto importante per noi, siamo stati in ritiro durante questa settimana e con una grande vittoria possiamo proseguire a pensare alla prossima partita».

