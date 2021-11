Ha parlato in conferenza stampa pre partita l’allenatore dell’Udinese Gotti, che ha presentato la sfida contro il Torino

Domani ci sarà la sfida fra Udinese e Torino che chiuderà di fatto la 13^ giornata della Serie A. Partita che ha presentato il tecnico Gotti, dell’Udinese, in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

MOLINA – «Questa volta è rientrato di giovedì e giochiamo di lunedì… un lusso».

INFORTUNATI – «È molto importante avere a disposizione tutti i giocatori che stanno bene. Abbiamo ancora due o tre giocatori non al meglio, ma abbiamo 24 ore per capire le loro situazioni. Pussetto, Samir e Arslan hanno lavorato già da alcuni giorni in gruppo e sembrano tutti arruolabili.»

TORINO – «Squadra aggressiva e che gioca sui duelli. Le caratteristiche della squadra di Juric sono sovrapponibili come concetto a quelle di Verona e un po’ anche dell’Atalanta. Anche noi possiamo essere diversi, la stiamo preparando bene.»

SISTEMA DI GIOCO – «Non si può cambiare sistema ogni volta, ma a me piace l’idea di potersi adattare a delle situazioni e di poter avere diverse soluzioni. Cerchiamo di mantenere alcuni principi stabili.»