Udinese, emergenza infinita: si fa male un altro difensore

L’Udinese torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro la Sampdoria: da valutare le condizioni di Sebastien De Maio

L’Udinese riprende gli allenamenti, dopo la bruciante sconfitta per 5-1 contro il Napoli, per preparare il prossimo match di Serie A con la Sampdoria, in programma domenica alle ore 15:00. Infermeria piena per i friulani, alla quale si aggiunge anche Sebastien De Maio.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com l’ex difensore del Bologna si sarebbe allenato a parte per cercare di smaltire un problema muscolare che lo aveva già costretto a rimanere in panchina nell’ultima sfida di campionato.