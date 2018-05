Inter, cori offensivi contro Iuliano: multa da 3 mila euro

Udinese-Inter, società nerazzurra sanzionata dal Giudice Sportivo. Il motivo? I cori offensivi dei sostenitori nerazzurri nei confronti di Mark Iuliano, vice-allenatore bianconero

E’ arrivato il verdetto del Giudice Sportivo, sanzioni e multe per calciatori e società. C’è un provvedimento che però fa discutere e che sottolinea come certi episodi non verranno mai dimenticati. L’Inter, ospite domenica alla Dacia Arena dell’Udinese, è stata multata per 3 mila euro. Il motivo? I cori offensivi destinati dai sostenitori nerazzurri nei confronti di Mark Iuliano, vice-allenatore del nuovo tecnico dei friulani Igor Tudor.

«Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente cori gravemente offensivi nei confronti dell’allenatore in seconda della squadra avversaria», questo il commento del Giudice Sportivo tramite il comunicato diramato sul sito ufficiale. Iuliano, da due gare nello staff tecnico dell’Udinese, è finito nel mirino dei tifosi del Biscione per un episodio che continua a fare discutere: il famoso fallo su Ronaldo in Juventus-Inter del 1998, con le successive dichiarazioni dell’ex difensore della Vecchia Signora a negare qualsivoglia contatto con l’ex Fenomeno. Una polemica che costa… cara: 3 mila euro di ammenda da pagare per il club meneghino…

