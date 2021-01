Udinese, Llorente: «Ecco perchè ho deciso di lasciare Napoli»

Fernando Llorente ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Udinese: ecco le parole dell’attaccante spagnolo dopo la gara con lo Spezia

Fernando Llorente parla del suo passaggio all’Udinese ai microfoni di Sky Sport.

UDINESE E NAPOLI – «Mi avevano parlato bene della società e della loro organizzazione, è un top club in questo. Ora dobbiamo migliorare la classifica e andare avanti. A Napoli non ho potuto dare il meglio: mi spiace, volevo far bene ma alla fine ho deciso di andare via per trovare continuità e segnare tanto per l’Udinese».

DALLA LOTTA SCUDETTO ALLA LOTTA SALVEZZA – «Sono stato in grandi squadre, ma anche allo Swansea si lottava per la salvezza. E’ da questi momenti che si impara di più. Dobbiamo vincere per risalire, ma possiamo anche divertirci e fare bene».