Udinese, Marino: «Il calcio non dovrebbe stravolgere i campionati»

Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato delle possibilità paventate per la chiusura della stagione

Pierpaolo Marino, ai microfoni di Radio Sportiva, parla delle ipotesi paventate per la chiusura della stagione, nel caso di una nuova interruzione.

MARINO – «Non mi aspetto nulla dal Consiglio e non riesco a prevedere molto. L’Udinese è dalla parte del merito sportivo: si stravolgerebbe qualunque cosa se i criteri delle classifiche fossero stilati con aritmetica e o algoritmi qualora non finisse il campionato. Un club non può accettare una decisione simile. In generale il calcio non dovrebbe stravolgere i campionati e ci auguriamo che la stagione possa essere terminata sul campo con classifiche definite».