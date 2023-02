Udinese, Marino: «La proprietà ha rinunciato a una grandissima offerta per Beto arrivata negli ultimi giorni di gennaio»

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato a Rai Sport svelando un retroscena sull’attaccante bianconero, Beto

PAROLE – «Vogliamo tornare a stupire come avevamo fatto a inizio stagione. Abbiamo tutta l’intenzione di valorizzare al meglio il lavoro fatto nell’allestimento di questa squadra. È chiaro che per Becao e soprattutto Beto la proprietà – e la ringraziamo per questo – ha rinunciato a una grandissima offerta arrivata negli ultimi giorni di gennaio per trattenerlo qui, ma sarà difficile farlo in vista dell’anno prossimo. Anche se poi alla fine uno come De Paul è rimasto più del previsto per le richieste che aveva, ha fatto due rinnovi».