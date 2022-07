Udinese, Marino: «Sottil si mette in discussione, non come tanti fanno i secondi e poi...»

Il dirigente dell’Udinese Marino ha parlato del neo allenatore Sottil, lanciando anche una frecciata a Cioffi

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, in una intervista ai canali ufficiali del club friulano ha parlato del neo allenatore Sottil lanciando anche una frecciata all’ex Cioffi.

SOTTIL – «A Sottil già ci avevamo fatto un pensierino l’anno scorso: quest’anno abbiamo avuto la vicenda di Gabriele Cioffi e ci è venuto subito in mente Andrea, del quale conosciamo le qualità tecniche. E’ capace di mettersi in discussione, non come tanti che partono per fare il secondo o il terzo allenatore o guidano una squadra per grazia ricevuta».

MERCATO – «Sono arrivati giocatori che sorprenderanno e che nessuno oggi mette nel mirino, giovani e forti. Fa parte della nostra filosofia. Sono sicuro che alla fine del mercato avremo un’Udinese di livello. E oltre ai fine prestito non sono andati via giocatori importanti. Con l’aiuto del mister, che mi piace agitato in panchina, voglio andare lontano. Vedo attorno a noi un contesto di ottimismo. La gente è contenta e ha apprezzato l’arrivo di Andrea, che ci darà un valore aggiunto importantissimo».