Udinese, Nani: «Aspettiamo Sanchez a braccia aperte. Samardic e Bijol? NON abbiamo necessità di VENDERE»

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato a TV12 del futuro del club bianconero.

SANCHEZ – «Cosa posso dire su Sanchez? Udine e il Friuli sono casa sua. Quando vorrà tornare lo aspetteremo a braccia aperte».

CESSIONI – «Per quanto riguarda Lovric, Bijol e Samardzic, ammetto che sono tanti i calciatori sui quali ci chiedono informazioni, non sono i tre citati. Vorremmo tenere i più importanti ma qualora qualcuno presentasse un’offerta congrua ci sederemo a parlarne. Di sicuro noi non li offriamo ad altri e non abbiamo la necessità di venderli. Ci sono state richieste di informazioni ma non c’è ancora niente di concreto».

BIJOL – «Qual è il prezzo di Bijol? Non ha prezzo, quando non lo vuoi vendere non puoi fissarne uno per cederlo. Ascolteremo le offerte ma è un nostro leader, noi lo vorremmo tenere».

MERCATO – «Stiamo cercando due profili per sostituire Walace e Pereyra, abbiamo dato tempo a mister Runjaic per valutare i giocatori in rosa e poterci riferire le caratteristiche da ricercare. Abbiamo idee e target, sentiremo ancora le richieste del mister per poi intervenire nel momento gusto. Per ora abbiamo quattro esterni quindi se qualcuno dovesse partire li sostituiremo. Questo vale per tutti i ruoli».

SILVESTRI – «Sta recuperando dall’infortunio, è praticamente pronto. Avere due portieri forti è un bel problema ma è un giocatore dell’Udinese, quindi come per tutti gli altri se dovesse arrivare una proposta importante la valuteremo».