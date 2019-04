Al termine della scontro diretto tra Udinese ed Empoli, Tudor commenta così la vittoria per 3-2 dei suoi

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Igor Tudor si è dichiarato più tranquillo dopo la vittoria nello scontro diretto con l’Empoli. Ma richiama l’attenzione dei suoi per il finale di campionato.

Ecco le sue parole: «Una vittoria importantissima contro un Empoli in un buon momento. Ci sono ancora tanti punti in bilico, ma c’è più tranquillità. Oggi partita bella da vedere, si è sofferto ma si va avanti bene. Complimenti ai ragazzi. I giocatori si sono messi a disposizione, è chiaro che appena viene un allenatore si cambia parecchio. La chiave sono sempre i giocatori, a me piace giocare con le idee chiare»