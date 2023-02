Udinese, Silvestri: «»

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Serie A contro il Sassuolo. Le dichiarazioni

Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Dobbiamo fare tutti un esame di coscienza e pensare a cosa ha portato la squadra a fare così bene in un periodo, senza paura e con coraggio, e a come stanno andando ora le cose, con un po’ di paura e timore, che porta ai risultati degli ultimi tempi. Creiamo tanto ma facciamo pochi gol, i numeri non mentono e dobbiamo riflettere. Dobbiamo concludere meglio. Col Sassuolo non sarà una partita semplice, loro vengono dalle vittorie con Milan e Atalanta ma ora devono affrontare noi e non sarà semplice».